Flávia Alessandra deixa TV Globo e comandará reality show ao lado do marido Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra anunciou por meio de suas redes sociais que deixou a TV Globo, após 34 anos trabalhando na emissora.

“No último dia 30, fechei meu lindo ciclo de 34 anos com a @tvglobo e acabo de assinar meu contrato com a AMAZON para apresentar o TEMPTATION ISLAND, ao lado de my love!”, escreveu Flávia, entregando também qual será seu próximo projeto.

Ao lado do marido Otaviano Costa, Flávia irá comandar um reality show, e que será exibido no Amazon Prime. As gravações começam em outubro.

