Flamenguistas brincam com John Textor após vencer o Botafogo: ‘Já entrou no Procon’ Rubro-Negro não teve dificuldades para bater o Alvinegro, por 3 a 1, nesta quarta-feira

Mais novo investidor do Botafogo, o empresário John Textor foi alvo de brincadeiras de torcedores do Flamengo nesta quarta-feira. Após vitória do Rubro-Negro sobre Alvinegro, no Nilton Santos, alguns flamenguistas foram ás redes sociais e não perdoaram Textor, que esteve presente no estádio.

+ Explosão causada por álcool em gel resultou em morte de jogador do São Caetano



– John Textor acabou de sair do PROCON neste exato momento – brincou um torcedor do Flamengo. – O John Textor vai colocar o Botafogo à venda na Shopee amanhã – escreveu um perfil de memes sobre futebol nas redes sociais.

+ Casimiro critica opositores da SAF e afirma: ‘O Vasco não é do torcedor há muito tempo’



O Flamengo não teve dificuldades para bater o Botafogo por 3 a 1 nesta quarta-feira. A equipe de Paulo Sousa fez grande jogo, enquanto o Alvinegro, que segue sem técnico, não conseguiu oferecer perigo a Hugo Souza e só marcou por conta do gol contra de Léo Pereira na reta final de partida.

O John Textor vai colocar o Botafogo à venda na Shopee amanhã — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) February 24, 2022

Bem vindo ao Rio, John Textor. Prazer, Flamengo. — Jaime Salvador (@salvadorjaime07) February 24, 2022

Será que dá tempo de devolver Botafogo? – John Textor. — Young ᶜʳᶠ ⚫ #GOFLA (@Young_CRF) February 24, 2022

A diferença técnica entre Flamengo x Botafogo é BIZARRA. John Textor vai ter trabalho. — Futmais (@futtmais) February 23, 2022

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais