Flamengo x São Paulo; prováveis times, onde ver, desfalques e palpites Pela 19ª rodada do Brasileirão, equipes se enfrentam neste domingo, no Maracanã

Na rodada que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h no Maracanã. O duelo coloca frente a frente dois dos times com melhor aproveitamento: o de Dome Torrent e o de Fernando Diniz. A partida tem transmissão em Tempo Real do LANCE!.

O Rubro-Negro, com os mesmos 35 pontos em 18 rodadas do Internacional, está na segunda posição por conta do saldo de gols e tem um aproveitamento de 64,81% dos pontos. O Tricolor é o quinto, por sua vez, mas só disputou 15 rodadas até agora. São 27 pontos conquistados, um aproveitamento de 60% – o quarto melhor, acima do Fluminense, quarto lugar com 29 pontos e 53,7%.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e São Paulo:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 31 de outubro de 2020, às 16h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde ver: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Gerson, Daniel Cabral (João Gomes), Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.

Pendurados: Vitinho, Natan, João Lucas, Éverton Ribeiro e Gabriel Barbosa

Suspensos: Thiago Maia e Willian Arão

Lesionados: Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabriel Barbosa

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)

Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

Pendurados: Daniel Alves, Igor Gomes, Luan, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê, Fernando Diniz e Brenner

Suspensos: Ninguém

Lesionados: Juanfran, Walce, Liziero, Rojas, Hernanes e Lucas Perri

PALPITES: Na redação do LANCE!,

