Flamengo x Palmeiras: veja como estão as regras no Uruguai para entrada de brasileiros Torcedores de Flamengo e Palmeiras já se mobilizam para 'invadirem' as terras uruguaias

Decidida a final da Libertadores da América, torcedores de Flamengo e Palmeiras já se movimentam para marcarem presença no Estádio Centenário, em Montevidéu. Além da passagem, hospedagem e todos os aparatos que uma viagem internacional requer, o brasileiro que pretende arrumar as malas, e partir para o Uruguai deve se atentar sobre as restrições e protocolos sanitários impostos no país diante da crise da Covid-19.

Em agosto, quase 18 meses depois de proibir a entrada de viajantes no país, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou a reabertura, a partir de setembro, das fronteiras do país para estrangeiros completamente vacinados contra a Covid-19.

Inicialmente, a medida era referente a brasileiros não residentes, mas que tinham propriedades em solo uruguaio. Em novembro, mês da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, o calendário de reabertura será mais flexível. Todos os estrangeiros completamente vacinados com as duas doses do esquema vacinal ou a dose única poderão entrar no país mediante apresentação de um teste recente do tipo PCR.

Para os torcedores que pretendem curtir atrações além do futebol, o Uruguai apresenta um estágio de vacinação avançado. São mais de 6 milhões de doses aplicadas e índices de imunização completa contra Covid-19 que superam 70% da população. Assim, teatros, cinemas, museus, festas e espetáculos foram retomados no país. A flexibilização se dá pela queda no número de casos e mortes. Em agosto, o país chegou a registrar pela primeira vez em 2021 nenhuma morte causada pela doença.

