Flamengo x Palmeiras: saiba como assistir Sem TV aberta e TV por assinatura, a partida poderá ser assistida apenas no pay-per-view

Em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília-DF.

Quem leva o título brasileiro? Veja a tabela



​O Verdão está na quinta colocação do campeonato nacional com 51 pontos conquistados, e vem de uma goleada sobre o Corinthians, no Allianz Parque. O Flamengo, por sua vez, ocupa o 4º lugar com 52 pontos. Na última rodada, o Mengão venceu o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

E MAIS:

​Flamengo x Palmeiras será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play. ​Outra alternativa para acompanhar a partida é pelo tempo real do Lance!/Nosso Palestra, e também também por meio de nossas redes sociais.

E MAIS:

Veja também