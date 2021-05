Flamengo x Palmeiras: saiba como assistir à estreia no Brasileirão O duelo pela competição nacional terá transmissão na TV Aberta e pay-per-view

Em partida válida pela estreia do Campeonato Brasileiro 2021, Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

É um encontro especial entre os dois atuais campeões nacionais. O Mengão, com o título brasileiro, e o Verdão, com o título da Copa do Brasil, ambos de 2020. Os times reeditam no Maracanã a final da Supercopa do Brasil, que foi decidida na disputa nos pênaltis, após um empate em 2 x 2.

Flamengo x Palmeiras terá transmissão na Rede Globo para todo o Brasil, exceto Ceará e Rio Grande do Sul, com narração de Luis Roberto, comentários de Caio Ribeiro (por vídeo) e Roger Flores, a Central do Apito ficará com Sandro Meira Ricci e reportagens de Richard Souza e Júlia Guimarães.

No Premiere (pay-per-view), o duelo pela primeira rodada do nacional terá a narração de Odinei Ribeiro, comentários de Junior (por vídeo) e Roque Junior, Central do Apito com Sálvio Spinola e reportagens de Fernando Saraiva.

