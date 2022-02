Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis times, desfalques e onde assistir Duelo será realizado às 19h deste domingo, pela 6ª rodada do Carioca, no Raulino

Depois de uma atuação frustrante, mas com vitória, o Flamengo volta a campo às 19h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Nova Iguaçu, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. A tendência é que Paulo Sousa siga implementando o esquema do rodízio e acione novidades no time, o quarto colocado no Estadual, com dez pontos somados.

Aliás, Sousa não deve contar novamente com David Luiz e Bruno Henrique, que, com limitações físicas e poupados visando a Supercopa do Brasil, no dia 20, ainda não estão treinando em tempo integral com o grupo (veja mais aqui). Por outro lado, Vitinho volta de suspensão, e Fabrício Bruno tende a estrear.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Nova Iguaçu – 6ª rodada do Carioca

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data e hora: 13 de fevereiro de 2022, às 19h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Wallace Muller Santos

​Onde assistir: Cariocão Play, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!

> Veja e simule a tabela do Cariocão

FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)

Hugo Souza (Diego Alves); Gustavo Henrique, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Filipe Luís; Isla (Matheuzinho), Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Gabigol, Arrascaeta e Pedro.

Desfalques: Rodrigo Caio, Bruno Henrique (lesionados) e David Luiz

Suspenso: –

Pendurados: Gustavo Henrique e Cleiton

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Luis Henrique, Léo, Gabriel Pinheiro, Gilberto, Rafinha, Vinícius Matheus, Vandinho, Dieguinho, Andrey, Luã Lucio e Samuel Granada.

Suspensos: –

Pendurados: Luis Henrique, Gilberto, Vinicius Matheus e Samuel Granada

