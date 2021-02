Flamengo x Internacional: uma ‘final’ de opostos Líder e vice-líder fazem 'final antecipada' do Brasileirão neste domingo

A disputa por pontos corridos, iniciada em 2002, tirou do torcedor as tradicionais finais do Campeonato Brasileiro. O acaso, porém, fez com que Internacional e Flamengo chegassem na 37ª rodada quase empatados na ponta da classificação e se enfrentando diretamente dentro do campo. Neste domingo, líder e vice-líder se encaram no Maracanã, num duelo que vem sendo tratado como uma “final antecipada”. Um jogo que pode ser considerado também um encontro de opostos.

Inter e Flamengo têm armas distintas na luta pelo título nacional. E os números nos ajudam a enxergar as diferenças. O Colorado, por exemplo, tem a defesa menos vazada do campeonato, com apenas 33 gols sofridos. É o time que cede finalizações: 123. Os cariocas, por sua vez, foram os que mais tomaram gols entre os sete primeiros colocados até o momento: 45.

Os gaúchos, inclusive, são os líderes de desarmes do Brasileiro. Segundo dados do Footstats, o Internacional roubou 609 bolas em 36 partidas. Patrick, que retorna ao time para a ‘decisão’ deste domingo, é quem mais desarma na equipe – e o 7º no campeonato -, com 70. Já o Fla aparece apenas na 6º posição no ranking do fundamento, com 575 desarmes. Filipe Luís é o destaque individual, com 74 (4º).

O volume menor do time da Gávea, porém, pode ser explicado por outro número: o de posse bola. A equipe tem a 2ª maior média de posse de bola, com 57,8%, ficando atrás apenas do Atlético Mineiro (58,5%). O Inter é apenas o 8º, com 51,4%, e somente o 14º em passes certos (12000).

O Rubro-Negro, por sua vez, tem o melhor ataque do Brasileiro, com 65 gols marcados, e da temporada, 128 em 68 atuações. Gabigol, com 26 tentos, e Pedro, com 23, aparecem entre os principais artilheiros de 2020/2021, assim como Thiago Galhardo, do Internacional, que também já marcou 23 vezes. Os colorados, inclusive, têm o segundo ataque mais produtivo da competição com 60 gols anotados.

O time de Rogério Ceni é também o que mais finaliza certo no Brasileirão. Das 543 tentativas, 241 foram no alvo. Pedro (37), Gabigol (36) e Bruno Henrique (34) aparecem no top 10 da estatística. Arrascaeta é o 13º, com 30. Já no Inter, oitavo que mais arremata certo, o jogo se concentra mais em um jogador. Galhardo, que vinha sendo o centroavante titular do time no início da disputa, aparece em 8º no ranking individual, com 36. Agora, Yuri Alberto, atual 9, já tem a 10ª maior média (1,2/j).

Uma das armas do Flamengo é o cruzamento. A equipe também lidera o fundamento, com 218 levantamentos certeiros para a área em um aproveitamento de 25%. Curiosamente, o ‘baixinho’ Everton Ribeiro é quem mais marcou gols de cabeça no time: 3. Arrascaeta e Bruno Henrique vêm logo atrás, com dois. O Inter cruza menos (174), mas tem um dos principais cabeceadores: Thiago Galhardo. O artilheiro já estufou as redes cinco vezes desta maneira. Rodrigo Dourado, com três em apenas 17 jogos, também é uma boa opção do Colorado.

Veja mais estatísticas de Flamengo e Internacional:

– Dados do Footstats

FLAMENGO NO BRASILEIRO 2020



36 jogos

​65 gols pró (1º)

45 gols contra (11º)

57,8% de posse de bola em média (2º)

241 finalizações certas (1º)

159 finalizações certas cedidas (8ª)

16875 passes certos (2º)

218 cruzamentos certos (1º)

575 desarmes certos (6º)

INTERNACIONAL NO BRASILEIRO 2020



36 jogos

​60 gols pró (2º)

33 gols contra (1º)

51,4% de posse de bola em média (8º)

181 finalizações certas (8º)

123 finalizações certas cedidas (1ª)

12000 passes certos (14º)

174 cruzamentos certos (7º)

609 desarmes certos (1º)

