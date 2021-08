Flamengo x Inter: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites Clubes se enfrentam neste domingo, às 18h15 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro

Neste domingo, às 18h15, Flamengo e Internacional entram em campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, no Maracanã, colocará frente a frente equipes em momentos opostos. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro embalou e busca a quinta vitória seguida no torneio. O Colorado, de Diego Aguirre, precisa vencer para afastar-se da zona de rebaixamento.

O confronto terá transmissão em tempo real



Com o objetivo de encostar nos líderes do Brasileiro, o Flamengo terá força quase máxima diante do Inter. O principal desfalque é Rodrigo Caio, que segue trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular e não tem prazo para retorno. Renato Gaúcho poupou os titulares contra o ABC e teve sua primeira livre para treinos desde que chegou ao clube rubro-negro.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Internacional:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 8 de agosto de 2021, às 18h15

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Onde ver: Premiere

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Lesionados: Rodrigo Caio, César, Piris da Motta e Renê

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Arrascaeta, Rodrigo Caio, Willian Arão, Diego e Bruno Henrique

INTERNACIONAL (Técnico: Diego Aguirre)

Daniel; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick (Caio Vidal); Yuri Alberto.

Lesionados: Paolo Guerrero, Rodrigo Moledo e Zé Gabriel

Suspensos: Moisés

Pendurados: Paulo Victor, Rodrigo Dourado, Léo Borges e Moisés



PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% das pessoas apostam na vitória do Flamengo, enquanto 10% acreditam no triunfo do Inter. O restante, 20%, crê no empate.



