Flamengo x Inter: Arrascaeta e Luiz Araújo se machucam e deixam o campo ainda no 1º tempo

A bruxa está solta no Maracanã. Ainda no primeiro tempo do duelo entre Flamengo e Internacional, dois importantes jogadores do clube rubro-negro precisaram ser substituídos na primeira etapa. De Arrascaeta deu lugar a Victor Hugo e Everton Ribeiro foi a campo na vaga de Luiz Araújo.

O primeiro lance aconteceu envolvendo o meia uruguaio. Em contra-ataque do Flamengo, Arrascaeta foi acionado no campo de ataque aos 11 minutos de jogo. O defensor colorado levou a melhor na dividida, que não teve violência. Imediatamente o jogador rubro-negro pôs a mão na parte posterior da coxa esquerda após esticar a perna na tentativa de domínio e saiu andando do gramado. Ele até tentou alongar o local e voltar ao combate, mas não teve mais condições de jogo.

Arrascaeta tem histórico no departamento médico, especialmente no fim do ano passado e começo deste ano. Teve muitas dificuldades em jogar 90 minutos completos, sendo constantemente substituído. Sua utilização por Jorge Sampaoli automaticamente melhorou o setor ofensivo do Flamengo. No ano, tem 37 jogos, 6 gols e 12 assistências. Dos 19 gols do time no segundo semestre, 12 tiveram sua participação.

Já Luiz Araújo foi um baque ainda maior no Flamengo, já que vinha sendo uma das principais armas ofensivas da equipe contra o Inter, tendo a melhor oportunidade aos 25 minutos. Aos 31, também sentiu a coxa esquerda. Chegou a ser atendido e voltou à partida, mas desabou e teve de ser substituído.

