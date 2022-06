Flamengo x Fortaleza: prováveis times, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, no Estádio do Maracanã

Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã. A partida terá transmissão em Tempo Real do LANCE!/Voz do Esporte (clique aqui) e casa cheia: mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Confira mais informações sobre como ir ao jogo aqui!





Enquanto o Flamengo vem de duas vitórias consecutivas na Série A e mira entrar no G4, o Fortaleza é o lanterna e busca vencer o primeiro jogo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Veja a classificação aqui!

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Fortaleza:



Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 5 de junho de 2022, às 16h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (RS)

Onde assistir: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!/Voz do Esporte​

FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)

Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo (David Luiz) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Willian Arão, João Gomes e Andreas Pereira (Vitinho); Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.

Pendurados: David Luiz, Andreas Pereira, Bruno Henrique, Pablo, Marinho e João Gomes

Suspensos: Gabriel Barbosa e Rodinei

Desfalques: Santos, Fabrício Bruno e Matheus França (lesionados), e Arrascaeta (Data Fifa)

FORTALEZA (Técnico: Pablo Vojvoda)

Marcelo Boeck; Landázuri, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Hércules, José Welison, Matheus Jussa, Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero

Pendurados: Yago Pikachu e Felipe

Suspensos: Felipe, Ceballos e Lucas Lima

Desfalques: Tinga, Matheus Vargas e Kayzer (lesionados)