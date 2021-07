Flamengo x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Com uma vitória para cada lado e um empate, Flamengo e Fluminense fazem, neste domingo, o quarto clássico da atual temporada, o primeiro pelo Campeonato Brasileiro. Com o Maracanã entregue à Conmebol para a realização da final da Copa América, o palco escolhido para o duelo foi a Neo Química Arena, em São Paulo. Este será o 23º encontro entre os rivais fora do Rio de Janeiro.

O Flamengo saltou sete posições com a vitória da rodada passada, contra o Cuiabá. Ainda com dois jogos a menos em relação à tabela, o time de Rogério Ceni pode entrar no G4 em caso de triunfo diante do arquirrival. Para isso, contará com a volta de Diego Alves, mas pelejará sem o capitão, Diego Ribas.

Pelo lado do Fluminense, a equipe vem de uma indigesta sequência de quatro partidas sem vencer, incluindo a goleada sofrida para o Athletico-PR por 4 a 1 na rodada passada. A boa notícia é que o técnico Roger Machado deve contar com os retornos de Caio Paulista e Samuel Xavier, desfalques sentidos nas últimas partidas.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X FLUMINENSE

Data/Hora: 04/07/2021, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia (Hugo Moura) e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques: Diego Ribas (lesionado), Isla, Piris da Motta (preservado), César (em recuperação de lesão), Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol (na Copa América)

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Bruno Henrique e Vitinho

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nene; Caio Paulista (Cazares), Gabriel Teixeira e Fred.

Desfalques: Hudson (lesão ligamentar)

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Luiz Henrique, Roger Machado e Abel Hernández

Palpites: Na redação do LANCE!, 45% apostam na vitória do Flamengo, 25% no Fluminense e 30% no empate.

