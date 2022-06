Flamengo x Cuiabá, Athletico-PR x Corinthians… Saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira do Brasileirão Veja horários das transmissões da rodada do Campeonato Brasileiro

O complemento da 12ª rodada do Brasileirão 2022 ocorre nesta quarta-feira com seis grandes jogos que compoes a tarde e noite do meio de semana do futebol brasileiro. O Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã, enquanto o Corinhtians visita o Athletico-PR, em Curitiba, além de muito mais.





Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:



19h – Ceará x Atlético-MG

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – RB Bragantino x Coritiba

Onde assistir: Premiere

20h30 – Flamengo x Cuiabá

Onde assistir: Premiere

20h30 – Goiás x Internacional

​Onde assistir: Premiere

​21h30 – Athletico-PR x Corinthians

​Onde assistir: Globo (menos PR, MG, RJ, ES, RN, PB e PI) e Twitch do Casimiro

21h30 – América-MG x Fluminense

Onde assistir: Globo (PR, MG, RJ, ES, RN, PB e PI) e Premiere

