Flamengo x Corinthians no Maracanã tem quase 60 mil ingressos vendidos

O duelo entre Flamengo e Corinthians, os dois times com maior número de torcedores no Brasil, terá casa cheia. O clube rubro-negro informou que até a manhã deste sábado já foram vendidos antecipadamente 59 mil ingressos para a partida no Maracanã, que será neste domingo, às 16 horas.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos, oito de vantagem para o vice-líder Palmeiras, o Flamengo tem a melhor média de público desta edição do Brasileirão. A média de público do clube carioca no torneio é de 53.640 pagantes por jogo, até a 29ª rodada.

Além disso, no ranking dos dez jogos com os maiores públicos do torneio em 2019, o Flamengo aparece em todas essas partidas. O duelo com o maior número de torcedores presentes foi a vitória por 1 a 0 sobre o CSA, no último domingo, em duelo da 28ª rodada.

Na ocasião, 65.649 torcedores pagaram ingressos para assistir ao triunfo do time do técnico português Jorge Jesus no Maracanã, o que gerou uma ocupação de 99% do estádio e renda de mais de R$ 3 milhões.