Flamengo x Corinthians, La Liga e Premier League; Saiba onde assistir aos jogos de domingo Clássico do povo acontece às 16h pelo Brasileirão, Grêmio e São Paulo duela mais tarde pelo nacional além de muito futebol europeu ao longo do dia; confira a programação

O domingo de futebol está recheado de clássicos internacionais e nacionais, com o maior foco no duelo entre Flamengo e Corinthians, às 16h (de Brasília) no Maracanã, valido pelo Brasileirão 2020 em um jogo que pode decidir o título do campeonato.

O Manchester United visita o West Brom pela Premier League às 11h e deseja sair com a vitória para continuar com a perseguição ao líder Manchester City na tabela. O Real Madrid encara o Valencia, às 12h15 pela La Liga e também quer se manter perto dos primeiros colocados, após ser ultrapassado na tabela pelo Barcelona.

Inter de Milão e Lazio fazem, às 16h45, mais um clássico no domingo pela Serie A italiana, em busca do líder Milan, que segue na ponta do campeonato. Para fechar o dia, Grêmio e São Paulo fazem jogão da parte de cima da tabela às 20h30 e vão reeditar a semifinal da Copa do Brasil 2020.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

ITALIANO

Roma x Udinese – 08h30

Transmissão: Bandsports e Estádio TNT

Sampdoria x Fiorentina – 11h

Transmissão: Estádio TNT

Cagliari x Atalanta – 11h

Transmissão: Estádio TNT

Crotone x Sassuolo – 14h

Transmissão: Estádio TNT

Inter de Milão x Lazio – 16h45

Transmissão: Bandsports e Estádio TNT

ESCOCÊS

St. Johnstone x Cetic – 09h

​Transmissão: ESPN

INGLÊS

Southampton x Wolverhampton – 09h

​Transmissão: Fox Sports

West Brom x Manchester United – 11h

​Transmissão: ESPN Brasil

Arsenal x Leeds United – 13h30

​Transmissão: ESPN Brasil

Everton x Fulham – 16h

​Transmissão: ESPN Brasil

FRANCÊS

Monaco x Lorient – 09h

​Transmissão: One Football App

Rennes x Saint-Etienne – 11h

​​Transmissão: One Football App

Lille x Brest – 13h

​Transmissão: One Football App

Bordeaux x Olympique de Marselha – 17h

​Transmissão: One Football App

ESPANHOL

Getafe x Real Sociedad – 10h

​Transmissão: Fox Premium

Real Madrid x Valencia – 12h15

​Transmissão: Fox Sports

Levante x Osasuna – 14h30

​Transmissão: Fox Premium

VIllarreal x Real Betis – 17h

​Transmissão: Fox Sports

TURCO

Galatasaray x Kasimpasa – 10h

​Transmissão: DAZN

ALEMÃO

Frankfurt x Colônia – ​11h30

Transmissão: One Football App

Wolfsburg x Borussia Monchengladbach – 14h

​​Transmissão: One Football App

BELGA

Chaleroi x Club Brugge – 14h15

​Transmissão: ESPN

COPA VERDE

Vila Nova x Brasiliense – 16h

​Transmissão: TV Brasil

BRASILEIRÃO

Flamengo x Corinthians – 16h

​Transmissão: Globo e Premiere

Vasco x Internacional – 16h

​​Transmissão: Premiere

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

​​Transmissão: TNT (menos SP), Estádio TNT e Premiere

Grêmio x São Paulo – 20h30

​​Transmissão: SporTV (menos RS) e Premiere

PORTUGUÊS

Moreirense x Benfica – 17h15

​Transmissão: ESPN

ARGENTINO

Estudiantes x River Plate – 21h30

​Transmissão: Fox Sports

