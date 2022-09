Flamengo x Ceará: prováveis times, desfalques e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 15:00 Compartilhe







Flamengo e Ceará fazem duelo importante pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. Sem perder desde a 16ª jornada, o Rubro-Negro tenta mais uma vitória para encostar de vez no líder Palmeiras. Por outro lado, o Vozão vive momento de oscilação e ocupa a 15ª posição.

A equipe de Gávea deve entrar em campo com o time “B”, como tem sido rotineiro no Campeonato Brasileiro. Além dos titulares, que descansarão, o Flamengo também não conta com Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados.

+ Escalação: Flamengo terá mudanças no time do Brasileirão contra o Ceará

As lesões também assolam o elenco do Ceará, que perdeu peças importantes nos últimos jogos. Rodrigo Lindoso, Cléber Diego Rigonato estão contundidos e não viajam ao Rio de Janeiro para enfrentar o vice-líder do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 28/08/2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Onde assistir: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

+ Confira a classificação do Brasileirão

FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Santos; Varela, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton, Pulgar, Diego, Victor Hugo, Cebolinha, Marinho e Gabigol

Suspensos: –

Desfalques: Rodrigo Caio e Bruno Henrique (lesionados)

CEARÁ (Técnico: Lucho González)

​João Ricardo; Nino Paraíba, Lucas Ribeiro, Messias, Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Vina; Vásquez, Mendoza, Matheus Peixoto.

Suspenso: –

Desfalques: Rodrigo Lindoso, Cléber Diego Rigonato (lesionados)

E MAIS:

E MAIS: