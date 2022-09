Flamengo x Ceará, Corinthians x Internacional… Saiba onde assistir aos jogos de domingo do Brasileirão

admin3 04/09/2022 - 2:00 Compartilhe







Neste domingo (04), cinco partidas acontecem para agitar as emoções com duelos de equipes em partes distintas da tabela do Campeonato Brasileiro 2022.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

11h – Flamengo x Ceará

Onde assistir: Premiere

16h – Fortaleza x Botafogo

Onde assistir: Globo e Premiere

16h – Corinthians x Internacional

Onde assistir: Globo e Premiere

18h – Atlético-GO x Atlético-MG

Onde assistir: Premiere

19h – Cuiabá x São Paulo

Onde assistir: Premiere e SporTV

