Flamengo x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos distintos no Brasileirão, Flamengo e Atlético-GO medem forças neste sábado, no Maracanã. Na partida das 20h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada, o time carioca precisa vencer para seguir buscando o líder Palmeiras, enquanto o goiano luta para se aproximar da turma fora da zona de rebaixamento.









Depois do empate por 0 a 0 com o Athletico-PR pela Copa do Brasil e com o duelo com o Corinthians pela Libertadores em vista, terça-feira, em São Paulo, Dorival Júnior mandará para campo um time todo reserva. As novidades são Vidal e Cebolinha, titulares pela primeira vez. Com 30 pontos, o Flamengo é o sexto colocado, nove pontos atrás do primeiro colocado.

Depois da vitória em cima do Corinthians na Copa do Brasil, o Atlético-GO usa a última partida como exemplo para mudar o rumo no Campeonato Brasileiro. Com cinco derrotas seguidas, o Dragão fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento. Embora esteja bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Atlético-GO vê a Série A como competição mais importante da temporada e espera reagir no segundo turno para evitar a queda.

Transmissão: o Premiere transmite a partida com narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Paulo Nunes e PVC.

Flamengo – Técnico: Dorival Júnior

O Flamengo terá um time praticamente todo reserva diante do Dragão. O único titular mantido na equipe é o goleiro Santos, que não participa dos rodízios desde a chegada de Dorival Júnior. A linha defensiva é a mesma que começou a vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, no último domingo, assim como Diego está mantido como primeiro volante. Daí em diante, peças novas, com destaque para os badalados Vidal e Everton Cebolinha.

O provável time do Flamengo tem Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Lázaro, Marinho e Everton Cebolinha.

Quem está fora: Diego Alves está em fase final de condicionamento físico após lesão, Rodrigo Caio trata de um problema no menisco do joelho esquerdo e Bruno Henrique se recupera de grave cirurgia no joelho direito.

Pendurados: Matheuzinho, Lázaro, Léo Pereira e Fabrício Bruno.

Atlético-GO – Técnico: Jorginho

O treinador do time goiano não mexe no time que venceu o Corinthians. João Peglow e Ricardinho, contratados recentemente, seguem na equipe titular.

Provável escalação Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Édson Felipe, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e Peglow.

Quem está fora: Ramon Menezes rompeu o tendão de Aquiles e não joga mais na temporada.

Pendurados: Jorginho, Edson Fernando, Léo Pereira, Churín e Shaylon

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Jean Marcio dos Santos (RN)

Assistente 2: Lourival Candido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)