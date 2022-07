Flamengo x Athletico: Dorival encerra preparação e pode ter ‘time ideal’ pela quarta semana seguida Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil







O Flamengo encerrou, na tarde desta terça-feira, a preparação para o duelo com o Athletico-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os times se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã. Sem novos desfalques, a tendência é de que Dorival Júnior coloque em campo o mesmo ‘time ideal’ dos últimos meios de semana.

Na vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, no fim de semana, Dorival deu descanso a alguns jogadores da defesa e escalou um time misto. Nesta quarta, ele deve voltar com a linha defensiva titular e entrar em campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.



Essa foi a escalação do Flamengo nas últimas três quartas-feiras, nas partidas contra Tolima (7 a 1), Atlético (2 a 0) e Juventude (4 a 0), pela Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, respectivamente. As vitórias e as boas atuações levam a crer que Dorival não vá mexer na equipe.

A partida contra o Athletico-PR pode marcar também as estreias de Vidal e Cebolinha no Maracanã. Ambos os reforços já estrearam com a camisa rubro-negra, mas devem iniciar no banco de reservas e ser utilizados no decorrer do segundo tempo.

Os únicos desfalques do Flamengo para a partida são Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Ambos se recuperam de graves lesões no joelho e não têm previsão de volta aos gramados.

