Flamengo volta a sofrer sem a criatividade de Arrascaeta e vê aproveitamento despencar Fla teve uma fraca atuação coletiva diante do Athletico-PR, na última quarta, quando conseguiu empatar (2 a 2) no abafa e último minuto, pela ida das semi da Copa do Brasil

O Flamengo entrou em campo contra o Athletico-PR, na última noite, com 100% de aproveitamento nos dez jogos anteriores de mata-matas sob o comando de Renato Gaúcho. E o 11º, empate em 2 a 2 pela ida das semifinais da Copa do Brasil, afetou a perfeição nos números e, de quebra, acentuou deficiências táticas preocupantes, principalmente na ausência de Arrascaeta.

Com a mesma formação ofensiva do último jogo, ou seja, com Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro para municiarem Michael e Gabigol avançados, o Flamengo foi um deserto de ideias na criação.

Apesar de finalizado 16 vezes (cinco no alvo), o Fla viu Everton Ribeiro ficar novamente aquém e Andreas Pereira, adiantado na função de Arrascaeta, não dar dinâmica na conexão ao ataque. É bem verdade que Bruno Henrique também faz uma tremenda falta, mas a do uruguaio assombra principalmente pela necessidade de improviso e por ter o maior “QI” do elenco.

– Arrascaeta é um jogador acima da média, o Bruno Henrique também. Jogadores entrosados, temos improvisado alguns jogadores no lugar do Arrascaeta, que a qualidade é diferente. Perder um jogador inteligente, cria muito, dificulta o adversário. O Andreas está por ali, mas está fora de posição. O Everton jogou pouco por ali, o Vitinho também. Todos nos ajudaram de uma forma ou outra. Logo mais teremos o Arrascaeta de volta – destacou Renato na entrevista coletiva logo após o empate.

Arrascaeta só deve voltar aos jogos em novembro (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

QUEDA BRUSCA SEM ARRASCAETA

Com Renato, Arrascaeta participou de 15 dos 26 jogos realizados, sendo que o time soma 14 vitórias e uma derrota com o craque da Celeste (aproveitamento de 93,3%), além de 51 gols marcados. Sem o meia, são 16 gols em 11 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e uma derrota, o que resulta em um aproveitamento consideravelmente inferior: 60,6%.

Seja pelo prisma frio dos números ou quanto a rendimento, o fato é que Renato Gaúcho não tem aplicado boas alternativas, inclusive nas etapas finais no decorrer dos últimos jogos. E a tendência é que Arrascaeta, em tratamento no músculo reto anterior da coxa direita, só retorne a campo nos primeiros dias de novembro.

OS PRÓXIMOS JOGOS

É bom destacar que o próximo compromisso do Flamengo será já neste sábado, diante do Fluminense, pela 28ª rodada do Brasileiro. Ou seja, Renato terá pouquíssimo tempo para executar ajustes, seja poupando atletas ou não.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão



Já a partida de volta das semi da Copa do Brasil, diante do Athletico, será na quarta-feira que vem (27), no Maracanã – é bom lembrar que não há o critério do gol qualificado no torneio de mata-mata.







E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais