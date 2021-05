Flamengo volta a bater São Paulo e abre vantagem na final do NBB

Em outro jogo decidido nos últimos instantes, o Flamengo derrotou o São Paulo por 82 a 81, na noite desta segunda-feira (24), e abriu dois a zero na série final do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo aconteceu novamente no ginásio do Maracanãzinho, assim como a partida do último sábado (22), que terminou com vitória do Rubro-Negro por 96 a 93.

VITÓRIA DO FLABASQUETE! Em mais um jogão decidido na última bola, Flamengo derrota São Paulo por 82 A 81 e está a um triunfo do Hepta do NBB. MENGOOOOOOO! ❤️ #VamosFlamengo #NaçãoBRB pic.twitter.com/mZL3QwF7Ov — Time Flamengo (@TimeFlamengo) May 25, 2021

Apesar da derrota, o cestinha da partida foi o armador tricolor Georginho. Eleito o MVP (jogador mais valioso) da temporada passada, o aniversariante da noite comemorou 25 anos e fez 25 pontos. Do lado do Rubro-Negro, o experiente ala Marquinhos chamou a responsabilidade e marcou 16 pontos.

A partida foi decidida praticamente no segundo quarto. Após o São Paulo ter sido superior na primeira parcial (21 a 18), o Flamengo fez 31 a 16 na segunda e chegou na metade do jogo com a vantagem de 49 a 37. Depois, o terceiro quarto acabou empatado em 19 a 19. E, na última parcial, que acabou com o placar de 25 a 14 para os paulistas, o São Paulo teve inclusive a chance de virar o jogo e empatar a decisão.

FINAL DE 3° PERÍODO: Flamengo 68×56 São Paulo Marcelo Cortes/CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/2k1sGgia1w — Time Flamengo (@TimeFlamengo) May 25, 2021

Com o placar apontando 82 a 80 para o Flamengo, Marquinhos errou um arremesso e, no contra-ataque, a arbitragem marcou falta dos cariocas. Faltando pouco mais de quatro segundos, Georginho teve a chance de empatar em dois lances livres. Porém, converteu apenas um deles. E, na sequência, com a posse de bola, Renan recebeu o passe, tentou o arremesso, foi para o rebote, e, depois de a bola bater no aro, Jorginho chegou para colocar a bola na cesta. Seriam os pontos da virada tricolor, mas o tempo já tinha acabado e a cesta não valeu.

Dessa forma, o placar final apontou 82 a 81 para o Flamengo. Os dois times voltam a se enfrentar, pela terceira partida da série melhor de cinco, na próxima quinta-feira (27) a partir das 18h30 (horário de Brasília), novamente no Maracanãzinho. Se o Flamengo vencer, fica com a taça do NBB 2020/2021.

