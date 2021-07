Flamengo visita Cuiabá para tentar encerrar irregularidade no Brasileirão

O Brasileirão até agora tem sido de vitórias e derrotas para o Flamengo. Exatamente, um triunfo e um revés, nesta ordem, nas últimas quatro rodadas. Para tentar acabar com essa irregularidade, o time carioca vai visitar o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

O Fla vem de uma inesperada derrota para o Juventude, no encharcado gramado do estádio Alfredo Jaconi, no domingo. Foi o primeiro jogo do time carioca fora de casa neste Brasileirão. Nesta quinta, terá nova chance para somar pontos longe do Rio de Janeiro, o que reduziria a desvantagem da equipe para os líderes da tabela.

A equipe comandada por Rogério Ceni tem nove pontos em cinco jogos e ocupa apenas o 12º lugar da classificação. No entanto, o atual bicampeão brasileiro tem aproveitamento suficiente para brigar ao menos pelo G-4. Do outro lado, terá um rival que já briga contra a degola. O Cuiabá é apenas o 18º colocado, com apenas quatro pontos em cinco partidas.

Nesta quinta, o Fla não terá Diego Alves, vetado por precaução. O titular no gol deve ser Gabriel Batista. Em compensação, Ceni terá o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, poupado no fim de semana. Ele voltará a formar dupla na defesa com Willian Arão.

Do outro lado, o Cuiabá só vai ter uma baixa, o lateral João Lucas, por coincidência, um jogador que ainda tem vínculo com o clube carioca. Mas ele também está suspenso e será substituído por Lucas Ramon.

Esta é a única mudança do técnico Luiz Fernando Iubel, que ainda ocupa a função de forma interina, desde a demissão de Alberto Valentim, na primeira rodada. Aquele jogo foi o último em que o Cuiabá mandou uma partida em sua casa. Depois disso, o estádio acabou cedido à Conmebol para receber jogos da Copa América.

“Mesmo sem torcida é bom jogar em casa, mas sabemos que termos uma pedreira pela frente” comentou o meia-atacante Clayson, que tem sido um dos melhores do time.

Apesar da força do adversário, o técnico do Cuiabá aposta na evolução do time, o que já foi verificado nos empates com o São Paulo, por 2 a 2, e depois com o Sport sem gols. Ambos fora de casa.

“Esperamos uma equipe em evolução, competitiva e que possa ser perigosa tanto quebrando as linhas, quanto na execução dos contra-ataques”, prevê o técnico que vai contar com a volta de Felipe Marques. O atacante se recuperou de covid-19 e vai ficar no banco de reservas, com muita chance de ser utilizado durante a partida.

