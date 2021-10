Flamengo vira alvo de piadas após eliminação; veja as melhores Athletico Paranaense bateu o Flamengo por 3 a 0 e eliminou Rubro-negro Carioca nas semifinais da Copa do Brasil, se classificando para a decisão contra o Atlético Mineiro

O Athletico Paranaense eliminou o Flamengo da Copa do Brasil após bater o Rubro-negro Carioca por 3 a 0 no Maracanã na segunda partida da semifinal, levando os torcedores a se divertirem com o resultado nas redes sociais. Os internautas brincaram com o técnico Rogério Ceni, hoje no São Paulo, com o meia Nikão, que marcou o primeiro gol da partida, e com a torcida do Flamengo.

– Rogério Ceni nesse momento vendo o Flamengo ser eliminado – brincou um torcedor do São Paulo com uma foto de Rogério Ceni rindo.

– Diego Alves já pegou pênalti do Messi, mas não conseguiu pegar o do Nikão. Logo, Nikão maior que Messi – brincou outro internauta.

– A Fé completamente revoltada com o Flamengo – zoou outro internauta com um vídeo de um torcedor do Flamengo vestido com a palavra “Fé” e reclamando dos atletas no Maracanã.

Veja abaixo estas e outras brincadeiras com a eliminação do Flamengo.

Rogério Ceni nesse momento vendo o Flamengo ser eliminado: pic.twitter.com/C2wRjVU1EJ — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) October 28, 2021

Diego Alves já pegou pênalti do Messi, mas não conseguiu pegar o do Nikão Logo, Nikão >>> Messi pic.twitter.com/kANXqRT3eg — Papos Fut (@paposfut) October 28, 2021

A FÉ COMPLETAMENTE REVOLTADA COM O FLAMENGO pic.twitter.com/oTC8p6OJsL — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) October 28, 2021

Na minha época o Flamengo pelo menos perdia com mais dignidade.



— Rogério Ceni (@TreinadorCeni) October 28, 2021

CORRE QUE O GABIGOL PERCEBEU HOJE QUE A TORCIDA DO FLAMENGO É MODINHA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Sincerão (@zlatansincero) October 28, 2021

Na boa? O Flamengo tá muito desorganizado. Parece que só faltam 10 minutos pro jogo acabar. Só abafa, só abafa. Coisa feia demais! — BastidoresCRF (@BastidoresFla) October 28, 2021

