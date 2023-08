Flamengo vende Matheus França ao Crystal Palace por R$ 107 milhões e mais bonificações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 14:10 Compartilhe

O Flamengo anunciou neste sábado a venda do atacante Matheus França para o Crystal Palace, da Inglaterra. O valor do negócio é de 20 milhões de euros (equivalente hoje a cerca de R$ 107,6), que serão pagos de forma parcelada, e mais bonificações, que podem chegar a outros 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,9 milhões). O contrato de França com o Crystal Palace é de cinco anos.

Há também a inclusão de uma cláusula que obriga o Crystal Palace a pagar outros 5 milhões de euros caso Matheus França vença a Bola de Ouro algum dia. Em caso de uma venda futura, o Flamengo receberá 20% do valor.

O clube inglês, que pertence a John Textor (dono também do Botafogo, líder do Brasileirão à frente do Flamengo), também divulgou um vídeo com a contratação do jogador de 19 anos e 1,82m, que se apresenta já em inglês. “Nasci no Brasil, mas a Premier League é minha casa”, diz o atleta no vídeo oficial do Crystal Palace, no qual aparece sambando com a bateria de uma escola de samba ao fundo.

“Estou muito feliz por estar aqui. Espero trazer bons resultados para nossos torcedores e para todo o time”, afirmou o atacante, em texto publicado no site oficial da equipe do sul de Londres. “Agradecemos ao Garoto do Ninho pelos gols, dribles e alegrias com o Manto Sagrado. Desejamos sorte na sua carreira, França!”, escreveu o clube carioca em sua conta no Twitter.

“Matheus é um jovem e empolgante jogador. Acompanhamos com muito interesse o seu progresso recente e estamos encantados por apresentá-lo”, afirmou o presidente do Crystal Palace, Steve Parish, em comunicado.

Matheus França chegou ao time juvenil do Flamengo aos 12 anos. Promovido ao profissional em 2021, com 17 anos, ele atuou em 53 partidas e marcou nove gols, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.

Em 2022/23, a equipe inglesa terminou em 12º. lugar o Campeonato Inglês com 48 pontos. O clube estreia na temporada contra o Sheffield United no sábado, fora de casa.

