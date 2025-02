Flamengo vence Vasco por 2 a 0 e chega aos 20 pontos na liderança do Carioca

Em um clássico com dois tempos distintos, o Flamengo derrotou o Vasco, por 2 a 0, neste sábado, no Maracanã. Em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, a equipe rubro-negra ratificou a liderança na classificação, com 20 pontos, enquanto o time cruzmaltino permanece com 14, em quarto lugar.

O Flamengo imprimiu forte pressão desde o início. Apesar posse de bola ser praticamente toda da equipe rubro-negra, as oportunidades de gol não surgiam, devido ao bom posicionamento da zaga vascaína, que impedia qualquer tipo de invasão da área do goleiro Léo Jardim.

Sem poder de penetração, o Flamengo arriscou chutes de longa distância. Michael e Pulgar tentaram, mas não levaram perigo à meta vascaína. Mas, aos 18 minutos, após falha da defesa do Vasco, Arrascaeta surgiu livre pela meia direita, mas o chute, cruzado, foi mal executado.

Tímido, o Vasco pouco ultrapassava a linha de meio de campo. Quando conseguiu se desfez rápido da bola. Aos 20 minutos, Mateus Carvalho tentou chute da intermediária, mas mandou para fora.

Sem conseguir infiltrações, o Flamengo passou a utilizar cruzamentos. Aos 24, Wesley mandou para área e Arrascaeta não tocou como planejava.

De tanto tentar, o Flamengo conseguiu passar pela marcação do Vasco. A jogada começou com Arrascaeta, passou por Bruno Henrique e chegou em Plata, que foi derrubado por Arrascaeta recebe pelo meio, carrega e passa para Bruno Henrique. O camisa 27 dá para Plata, que entra na área e é derrubado por Zuccarello. Bruno Henrique bateu bem e fez 1 a 0, aos 30 minutos.

Atordoado, o Vasco só não foi para o intervalo com um prejuízo maior no placar porque o VAR anulou o gol marcado por Plata, aos 38 minutos.

O início do segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro. O Vasco voltou com outra postura, se impondo na marcação, na busca pela bola e conseguiu duas boas finalizações com Tchê Tchê e Lukas Zuccarello. A torcida do Vasco passou a dominar as arquibancadas do Maracanã com fortes gritos.

Aos 17 minutos, Puma Rodríguez foi até a linha de fundo e cruzou para Vegetti acertar linda cabeçada, que explodiu na trave de Rossi. Na sequência, Puma Rodríguez, sozinho, girou e errou o alvo.

Sentindo a força do Vasco no segundo tempo, Filipe Luís colocou Léo Ortiz, Allan e Luiz Araújo. As mudanças deram maior força física ao Flamengo e o jogo ficou mais equilibrado, mas sem as equipes terem chances de gol.

Aos 31 minutos, foi a vez de Fábio Carille ‘oxigenar’ o time do Vasco, ao colocar em campo Paulinho e Jean David. Aos 38, entraram Payer e Victor Luis. Mas foi o Flamengo que quase chegou ao segundo gol, com Wesley, que obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa em chute de fora da área.

Aos 43, o maior talento do elenco do Flamengo decidiu o clássico. Everton recebeu a bola pela meia esquerda e acertou lindo chute no ângulo superior esquerdo de Léo Jardim para fazer 2 a 0 e garantir a vitória rubro-negra.

No fim, Wesley abusou da firula para dominar a bola e gerou nervosismo em Payet e Vegetti. Após muito empurra-empurra, o árbitro encerrou a partida sem dar nenhum cartão aos jogadores.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 VASCO

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela (Léo Ortiz); Evertton Araújo (Allan), Erick Pulgar e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Bruno Henrique e Michael (Everton). Técnico: Filipe Luís.

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas (Mauricio Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Lukas Zuccarello (Jean David), Tchê Tchê (Paulinho) e Philippe Coutinho; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

GOL – Bruno Henrique aos 30 minutos do primeiro tempo. Everton aos 43 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Varela, Mauricio Lemos e Everton.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – Não divulgada.

PÚBLICO – 44.543 torcedores.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).