Flamengo vence Palmeiras, conquista Brasileiro Sub-20 e ‘unifica’ títulos

Não é apenas entre os profissionais que o Flamengo parece imbatível no futebol nacional em 2019. Neste domingo, o time carioca conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao derrotar o Palmeiras por 3 a 0 no segundo jogo da decisão, disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

O Flamengo havia perdido o primeiro duelo da decisão, no Pacaembu, por 1 a 0, mas deu o troco neste domingo para faturar a taça do Brasileirão de Juniores. Antes disso, o time já havia assegurado nesta temporada as taças do Campeonato Brasileiro entre os profissionais e também do sub-17, “unificando” as conquistas dos torneios organizados pela CBF.

Terceiro colocado na fase de classificação do Brasileiro Sub-20, o Flamengo passou por Fluminense, nas quartas de final, e Flamengo, nas semifinais, antes da decisão contra o Flamengo. No total, disputou 25 jogos, com 16 vitórias, seis empates e três derrotas. Foram 48 gols marcados e 21 sofridos.

Na decisão deste domingo, o Flamengo abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Yuri César chutou da entrada da área, a bola desviou em Helderson e enganou Magrão: 1 a 0.

Na etapa final, aos 24, após a arbitragem entender que Ramón foi derrubado na grande área por Kaique, Wendel cobrou pênalti e fez o segundo gol do Flamengo. Já era suficiente para o time assegurar a taça, mas ainda saiu mais um gol.

Aos 49 minutos, Lázaro, um dos heróis da conquista do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, tocou de letra para Guilherme Bala, que limpou a marcação e finalizou forte, selando o placar em 3 a 0, para dar o título nacional ao time sub-20 do Flamengo.