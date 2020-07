Flamengo vence o Fluminense e abre vantagem na decisão do Carioca Michael e Pedro marcaram para o Rubro-Negro no Maracanã, enquanto Evanílson descontou para o Tricolor. A decisão do campeão estadual será na próxima quarta

Não foi uma atuação de encher os olhos, mas o Flamengo deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Carioca. Com gols de Pedro e Michael, além das boas intervenções do camisa 1 Diego Alves, a equipe comandada por Jorge Jesus venceu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, neste domingo, e jogará por um empate na quarta, na segunda e definitiva partida da decisão do Estadual.

O Fla-Flu decisivo será às 21h, com transmissão em tempo real do LANCE!.

Quem descontou para o Fluminense foi o centroavante Evanílson. O Tricolor foi superior ao Rubro-Negro, em especial no segundo tempo, mas sofreu um gol em vacilo defensivo. Agora, como visitante no mesmo estádio, terá que vencer a partida por dois ou mais gols para conquistar o título. Um triunfo do Tricolor com diferença mínima levará a decisão para os pênaltis, como foi na Taça Rio.

INÍCIO BOM DO TRICOLOR

Com uma marcação mais alta, o Fluminense iniciou o jogo incomodando o rival. Rafinha e Rodrigo Caio, por exemplo, logo tiveram que pôr bolas pela lateral. O Flamengo, assim como na última quarta-feira, não mostrou a agressividade que a torcida acostumou-se a ver sob o comando do Mister. Depois dos 15 minutos, o jogo ficou equilibrado, com os goleiros Muriel e Diego Alves aparecendo bem.

SURPRESAS DE MISTER CORRESPONDEM

Com quatro mudanças em relação ao último jogo, Jorge Jesus surpreendeu escalando Gustavo Henrique, Diego, Vitinho e Pedro. Ofensivamente, o trio correspondeu. A sintonia do time não foi a mesma de início, mas depois de alguns minutos, a movimentação começou a funcionar. Foi assim que o Fla abriu o placar aos 27 minutos. O lance começou com Vitinho, pela direita, Arrascaeta e Diego aceleraram com passes de primeira e Pedro, também em finalização direta, balançou a rede do ex-clube, sem chances para Muriel.

As mudanças dos nomes, contudo, não foram suficientes para que o Flamengo voltasse às atuações que encantaram o Brasil na última temporada. A postura, a movimentação e a fome pelo gol não foram as mesmas. Como encontrou um adversário organizado e disposto a cada lance, o time do Mister se complicou.

FLAMENGO VOLTA MAL, MAS CASTIGO VACILO DO RIVAL

Na volta do intervalo, o Fluminense foi ainda mais incisivo e passou a criar chances atrás de chance. Depois de Dodi e Yago Felipe pararem em Diego Alves, o Tricolor, enfim, chegou ao empate aos 15 minutos. O Flamengo, exposto, deu o contra-ataque ao rival e Egídio cruzou no capricho para o atacante Evanílson. Não houve o que o camisa 1 do Fla pudesse fazer, enquanto a defesa foi mal, em especial o zagueiro Gustavo Henrique: 1 a 1.

Ainda antes do gol, Jorge Jesus mostrava-se insatisfeito com a atuação. Tanto que Michael, Everton Ribeiro e Gerson estavam prontos para entrar quando o empate saiu e entraram logo depois. O time de Odair Hellmann, mais intenso, parecia cada vez mais próximo da virada, mas o futebol não funciona assim.

Aos 28, o Flu estava quase todo no campo ofensivo, e o vacilo custou caro. Rafinha lançou Gabriel Barbosa, que passou com tranquilidade por Egídio. O camisa 9 invadiu a área e serviu Michael, que só empurrou para o gol: 2 a 1.

Até o fim, o Fluminense voltou a ameaçar a meta de Diego Alves, mas não fez. A questão física, aos poucos, foi aparecendo, e o resultado não foi mais alterado.

Antes do apito final, o atacante Gabriel Barbosa foi expulso por atrasar a saída de campo. Léo Pereira substituiria Rodrigo Caio, mas o camisa 9 pediu para ser sacado. Com a indefinição e demora, o atacante recebeu o segundo cartão amarelo. Assim, será desfalque para Jorge Jesus no Fla-Flu decisivo de quarta.

FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA – 1º JOGO

FLUMINENSE 1X2 FLAMENGO

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 12 de julho de 2020, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michael Correia (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Matheus Ferraz, Gilberto, Marcos Paulo (FLU); Rodrigo Caio, Gerson, Vitinho e Gabriel Barbosa (FLA)

Cartão vermelho: Gabriel Barbosa (FLA)

Gols: Pedro (0-1, 27’/1ºT), Evanílson (1-1, 15’/2ºT) e Michael (1-2, 28’/2ºT)



FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)

Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Egídio; Hudson, Dodi (Michel Araújo, 32’/2ºT) e Yago Felipe (Yuri Lima, 43’/2ºT); Nenê (Miguel, 43’/2ºT), Marcos Paulo (Caio Paulista, 32’/2ºT) e Evanílson (Fernando Pacheco, 23’/2ºT)



FLAMENGO (Técnico: Jorge Jesus)

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego (Everton Ribeiro, 16’/2ºT) e Arrascaeta (Michael, 16’/2ºT); Vitinho (Gerson, 16’/2ºT), Gabriel Barbosa e Pedro (Pedro Rocha, 38’/2ºT)

