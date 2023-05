Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 01/05/2023 - 22:50 Compartilhe

Após ganhar a primeira partida, o Flamengo bateu o Bauru Basket no segundo jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil, nesta segunda-feira. No Ginásio Panela de Pressão, em São Paulo, o Rubro-Negro aumentou a vantagem no confronto e venceu os adversários por 85 a 76.







O Bauru começou melhor e fechou o primeiro quarto em 23 a 18. No segundo, o Rubro-Negro conseguiu a virada e venceu por 26 a 18. Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu melhor e fechou o terceiro período em 21 a 13. No último quarto, os visitantes administraram a vantagem e perderam por apenas dois pontos.

+ Milton Leite se sente ‘fritado’ na Globo e projeta saída da emissora; entenda



Machuca, do Bauru, foi o cestinha da partida, com 28 pontos, enquanto Gui Deodato foi maior pontuador do Rubro-Negro, com 19. Se vencer o próximo jogo, em São Paulo de novo, na quarta-feira, o Flamengo se garante na semifinal. Caso contrário, a série volta para o Rio de Janeiro.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias