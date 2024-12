Flamengo vence no Maracanã e tira o Internacional da disputa pelo título do Brasileirão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/12/2024 - 18:10 Para compartilhar:

O Flamengo venceu o Internacional por 3 a 2 neste domingo, 1º, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu no Estádio Mário Filho, o Maracanã.

A equipe carioca abriu o placar com o zagueiro Léo Ortiz e ampliou com dois gols de Michael, ainda no primeiro tempo. No segundo, os gaúchos reduziram a vantagem com gols de Wesley e do colombiano Enner Valencia.

FIMMMM DE JOGO NO MARACA! O Mengão vence o Internacional por 3 a 2, pelo Brasileirão, com gols de Léo Ortiz e Michael (2)! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/7yZKeD4tnE — Flamengo (@Flamengo) December 1, 2024

Com o resultado, o Inter deixou matematicamente a briga pelo título do Brasileirão.

A duas rodadas do fim do campeonato, o líder é o Botafogo, com 73 pontos, seguido por Palmeiras, com 70, e pelo próprio Flamengo, com 66, ainda com chances de erguer a taça. Com 65 pontos, o Colorado caiu para a quarta posição.

Já garantidos na fase de grupos da Libertadores 2025, as equipes encerram suas participações no Brasileirão em uma semana. Nesta quarta-feira, o Flamengo vai até o Heriberto Hülse para encarar o Criciúma, às 20h. Pouco mais tarde, a partir das 21h30, o Internacional recebe o Botafogo, no Beira-Rio.

Já no domingo, ambas as equipes entram em campo às 16h. Os cariocas encaram o Vitória, no Maracanã, enquanto os gaúchos visitam o Fortaleza, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 2 INTERNACIONAL

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz (Alcaraz) e Gerson; Michael, Bruno Henrique (Gabriel) e Plata (Varela). Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Thiago Maia (Rômulo) e Alan Patrick; Wesley (Wanderson), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Valencia. Técnico: Roger Machado.

GOLS – Léo Ortiz, aos 28, e Michael, aos 36 e aos 40 minutos do primeiro tempo; Wesley, aos 9, e Enner Valencia, aos 18 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – De la Cruz e Gerson (Flamengo); Wesley e Fernando (Internacional).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA – R$ 2.983.722,50

PÚBLICO – 56.571 torcedores.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).