Flamengo vence Inter e amplia vantagem no Brasileiro

Em partida marcada por muita tensão, o Flamengo derrotou o Internacional por 3 a 1 e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, obtido nesta quarta (25) no estádio do Maracanã, a equipe carioca abriu 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras, que enfrenta o CSA na quinta.

O Flamengo começou a construir a vitória aos 14 minutos do primeiro tempo. O atacante Gabriel Barbosa recebe livre na intermediária, avança e só é parado por falta dentro da área do lateral Bruno. O árbitro marca pênalti e Bruno é expulso. O próprio Gabigol vai para a cobrança e abre o marcador aos 19 minutos.

Alguns minutos depois o Internacional perde outro jogador importante por expulsão, o atacante peruano Guerrero. Com vantagem no placar e no número de jogadores, o Flamengo vai com confiança para o intervalo.

Mas logo aos 4 minutos da etapa final o time gaúcho consegue empatar. Patrick ganha bola da defesa flamenguista, toca para Lindoso, que rola para Edenílson chegar batendo de primeira para marcar um golaço.

O Flamengo continua no ataque buscando novamente a vantagem, e não demora a alcançá-la. O lateral Rafinha cruza com perfeição para o uruguaio De Arrascaeta fazer de cabeça aos 10 minutos.

Mas o líder do Campeonato queria mais, e consegue aos 29 minutos. Rafinha cruza para De Arrasceta, que escora de primeira para o meio da área, onde Bruno Henrique toca a bola para o fundo do gol de Marcelo Lomba.

Vitória em casa

Outra equipe que venceu jogando em casa foi o Bahia. A equipe baiana superou o Botafogo por 2 a 0 com gols de Artur e Élber.

O atacante Artur abriu o placar aos 23 minutos da etapa inicial. O lateral Moisés cruza da esquerda, Gilberto deixa a bola passar e Artur chega livre para fazer o primeiro.

E foi justamente Artur quem criou a jogada do segundo. O atacante vence o zagueiro Gabriel na velocidade e cruza para Élber chegar batendo de primeira para fazer 2 a 0 aos 17 do segundo tempo.

Tropeço no Morumbi

Jogando diante de sua torcida o São Paulo tinha o objetivo de alcançar uma vitória que lhe permitisse se aproximar da parte alta da tabela. Mas acabou derrotado por 1 a 0 pelo Goiás.

O gol do esmeraldino saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio o atacante Rafael Moura escora para o meio da área, Michael desvia e Leandro Barcia bate de virada.

O São Paulo ainda teve chance de empatar em cobrança de pênalti, mas o lateral Reinaldo vê o goleiro Tadeu defender sua cobrança aos 24 da etapa final.

Empate sem gols

Na partida que abriu a rodada, Ceará e Cruzeiro empataram sem gols em jogo disputado no Castelão.

A 21ª rodada do Brasileiro continua nesta quinta, com: Palmeiras X CSA, Grêmio X Avaí, Fluminense X Santos e Athletico-PR X Fortaleza.