Flamengo vence Franca no Pedrocão e leva o título da Copa Super 8

O título da primeira edição da Copa Super 8 ficou com o Flamengo. Neste sábado, na decisão disputada no Pedrocão, o time carioca derrotou o Sesi Franca por 79 a 75, frustrando a torcida local, que esperava terminar 2018 com a conquista de mais um troféu. Já o Flamengo, além de ser campeão, pôde comemorar a classificação para a próxima edição da Liga das Américas.

Organizado pela Liga Nacional de Basquete, a Copa Super 8 envolveu as oito equipes mais bem colocadas no primeiro turno do NBB, o campeonato nacional. Os times se enfrentaram em jogos eliminatórios, com mando de quadra das equipes mais bem colocadas no torneio, até a decisão deste sábado.

O Flamengo, terceiro colocado no turno do NBB, estreou contra o Minas, com vitória por 92 a 74, e depois passou nas semifinais pelo Botafogo, por 99 a 88, em jogos realizados no Rio. E neste sábado foi ao interior paulista para encarar o Franca, que terminou o turno do campeonato nacional em primeiro lugar, mas acabou sucumbindo na decisão.

O argentino Franco Balbi brilhou pelo Flamengo com 20 pontos, além de ter capturado seis rebotes e dado quatro assistências. Anderson Varejão também brilhou, com 16 pontos, enquanto Marquinhos somou 15 pontos e sete rebotes.

Pelo lado do Franca, Alexey quase fechou a partida com um “triple-double” ao somar dez pontos, 12 rebotes e nove assistências. Hettsheimeir, com 17 pontos, Jimmy, com 15, e Cipolini, com 11, lideraram a produção ofensiva do time do interior paulista.

Após um primeiro quarto equilibrado, em que o Flamengo terminou com uma vantagem de três pontos – 25 a 22 -, o time carioca encaminhou a sua vitória no segundo período. A equipe sofreu apenas cinco pontos, todos em lances livres, marcou 15, e foi ao intervalo liderando o placar por 40 a 27. O Franca tentou reagir no segundo tempo, venceu as duas parciais finais da decisão, mas não foi suficiente para impedir a conquista do Flamengo, que venceu por 79 a 75 e levou a taça da Copa Super 8.