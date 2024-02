Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/02/2024 - 19:05 Para compartilhar:

Defendendo a invencibilidade no Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, 25.

Os gols foram de Pedro, aos 53 minutos, e Everton Cebolinha, aos 78.

O jogo, que aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro, foi válido pela penúltima rodada do Campeonato e deixou o time rubro-negro perto de conquistar a Taça Guanabara.

