Da Redação 01/12/2024 - 18:10

O Flamengo venceu o Internacional por 3 a 2 neste domingo, 1º, no Maracanã.

O resultado tira o Inter da briga pelo título do Brasileirão.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o Botafogo é líder com 73 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 70 pontos. O Flamengo está em terceiro com 66 e o Inter caiu para o quarto lugar, com 65 pontos.