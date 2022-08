Flamengo vence Corinthians (1-0) e vai às semifinais da Libertadores

AFP 10/08/2022 - 0:05 Compartilhe

O Flamengo se classificou para as semifinais da Copa Libertadores ao derrotar o Corinthians por 1 a 0 nesta terça-feira, no Maracanã, depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0 em São Paulo.

O duelo entre os dois times de maior torcida do Brasil terminou a favor dos cariocas com um gol do atacante Pedro (52), após um belo passe de três dedos do meia uruguaio Arrascaeta.

Apesar de ter sido dominado no primeiro tempo, o ‘Timão’ do técnico português Vítor Pereira despertou na segunda etapa, mas pouco pôde fazer contra um dos melhores elencos sul-americanos, que soma nove vitórias e um empate na Libertadores.

E qualquer chance de virada acabou se esvaindo com a expulsão do zagueiro uruguaio Bruno Méndez aos 68 minutos após um toque de mão na bola que interrompeu uma clara chance de gol para Pedro.

O Flamengo de Dorival Júnior vai enfrentar nas semifinais o vencedor do duelo argentino entre Vélez Sarsfield e Talleres, que jogam nesta quarta-feira em Córdoba. O Vélez venceu o jogo de ida por 3 a 2.

– Chances claras –

No chamado “Encontro das Nações”, os rubro-negros cumpriram rigorosamente a máxima de “a melhor defesa é o ataque”, que fizeram para reagir no Brasileirão (é atualmente o quinto colocado, nove pontos atrás do líder Palmeiras) após um início de temporada apagado.

Com um esquema ofensivo, o vice-campeão da Libertadores-2021 procurou garantir logo a classificação mais cedo pressionando a saída de bola do Corinthians e bombardeando o time paulista com cruzamentos, especialmente perigosos quando vinham da direita.

Sob essa fórmula, teve duas chances muito claras de encaminhar a vitória: uma linda bicicleta de Pedro (3) e uma cabeçada de Everton Ribeiro (16) que passou perto do travessão de Cássio.

Apesar de ter a posse de bola e saber de antemão que a arma do Corinthians seria o contra-ataque, o time carioca deu espaços na retaguarda que quase foram aproveitados pelos paulistas, que não vencem o rubro-negro no Maracanã desde 2017.

O habilidoso Adson (11) testou os reflexos de Santos ao desarmar Thiago Maia, que mais tarde seria substituído pelo chileno Arturo Vidal (75). Mas o chute foi milagrosamente desviado pelo goleiro do Flamengo com um tapa.

– Golpe fatal –

Com a eliminação cada vez mais próxima, Vítor Pereira procurou uma mudança de funções logo no início da segunda etapa. Para isso, foi fundamental a entrada do experiente Renato Augusto, recuperado de uma lesão que o deixou fora de campo por dois meses.

O meio-campista agitou a defesa rubro-negra criando jogadas com Willian pela esquerda. Mas seu esforço foi em vão: Quando o Corinthians, campeão da Libertadores de 2012, jogava melhor, veio o golpe final.

Cérebro da equipe, Arrascaeta liderou um ataque pela esquerda que culminou com Pedro empurrando para as redes um ótimo cruzamento.

O gol enterrou o ímpeto que o time paulista havia conseguido obter com a entrada em campo de Renato Augusto, e ativou um até então ausente Gabigol, que teve duas chances (54 e 77) de ampliar, mas foi impedido por Cássio.

Ao longo do confronto, Vítor Pereira tentou usar a arma de sua equipe – organização e contra-ataque – que tem funcionado no Brasileirão, onde ocupa a vice-liderança, a seis pontos do líder palmeiras.

Mas essa aposta esbarrou em um elenco cada vez mais engrenado que jogo após jogo se consolida como um forte candidato a erguer a Libertadores pela terceira vez, depois das conquistadas em 1981 e 2019.

raa/cl/aam