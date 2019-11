Flamengo vence Botafogo e garante vantagem de 8 pontos no Brasileiro

O líder Flamengo derrotou o Botafogo por 1 a 0 nesta quinta (7) e manteve a vantagem de 8 pontos sobre o vice-líder Palmeiras. Com este resultado, o time de General Severiano entra na zona do rebaixamento na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe da Gávea não teve vida fácil na partida, pois enfrentou um Botafogo que se esforçou para não dar espaços para o líder do Brasileiro.

Com isso, o gol da vitória saiu apenas aos 43 minutos do segundo tempo, quando o atacante Lincoln aproveitou boa jogada de Bruno Henrique para escorar para o fundo do gol de Gatito Fernández.

Com o resultado o Flamengo se mantém na ponta da classificação com 8 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e chega a uma sequência de 18 partidas sem derrotas no Brasileiro.

Vitória para sair do Z4

Outro carioca a vencer na rodada foi o Fluminense. Mesmo jogando no estádio do Morumbi, o tricolor carioca derrotou o São Paulo por 2 a 0 e saiu da zona do rebaixamento.

A vitória tricolor começou a ser construída aos 36 minutos do primeiro tempo, com gol de cabeça do zagueiro Digão após o meia Daniel levantar a bola na área.

E o 2 a 0 veio ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos. Caio Henrique puxa rápido contra-ataque e toca para Marcos Paulo, que toca na saída de Tiago Volpi.

Com a vitória de 2 a 0, a equipe comandada pelo técnico Marcão termina a rodada fora da zona do rebaixamento.

Triunfo em casa

Quem triunfou jogando em casa foi o Ceará, que recebeu o Internacional no estádio Castelão.

Aos 41 minutos do primeiro tempo Felipe Silva lança Samuel Xavier, que, de primeira, cruza para Thiago Galhardo mergulhar de cabeça e marcar um golaço. 1 a 0 para o Ceará.

O segundo gol do time cearense saiu aos 41 minutos da etapa final. Mateus Gonçalves aproveita saída errada do colorado para recuperar a bola e acertar chute colocado para dar números finais ao confronto.