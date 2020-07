Flamengo vence Boavista e termina 1ª fase da Taça Rio com 100% de aproveitamento

O Flamengo continua com 100% de aproveitamento na Taça Rio. O clube, que já havia confirmado a primeira posição do Grupo A no segundo turno do Campeonato Carioca, terminou a quinta rodada com vitória por 2 a 0 sobre o Boavista na noite desta quarta-feira, no estádio do Maracanã.

O time comandado por Jorge Jesus atingiu os 15 pontos, sete a mais do que o Botafogo, que acabou ficando na segunda posição. O Flamengo, que aguarda seu adversário na semifinal, aproveitou o duelo para lançar a Fla TV, nova iniciativa da agremiação baseada na MP 984, assinada recentemente por Bolsonaro.

Sem afobação e na base do troca de passes, o Flamengo dominou os primeiros 45 minutos iniciais. O time rubro-negro controlou as ações e praticamente anulou a equipe do Boavista. Aos nove minutos, Gerson tocou para Rafinha. O lateral aplicou um lindo chapéu e passou para Everton Ribeiro, que finalizou e parou na defesa de Klever.

De tanto pressionar, o Fla acabou chegando ao gol aos 35 minutos. Rafinha recebeu pela direita e cruzou para Arrascaeta. O uruguaio errou o passe, mas Gerson conseguiu desviar para Pedro, que substituiu Gabriel, abrir o placar.

Após o gol, o Flamengo passou a administrar o duelo e claramente se poupou para a etapa final, enquanto o Boavista não conseguiu sequer ameaçar Diego Alves e ainda perdeu o capitão Fernando Bob, lesionado.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com fôlego novo e precisou de cinco minutos para ampliar. Michael recebeu na entrada da área e rolou para Gerson. O meia acertou um lindo chute cruzado, no ângulo, para fazer o segundo do clube rubro-negro.

Após o gol, Jorge Jesus aproveitou para fazer alguns testes no Flamengo. Michael, Pedro Rocha, Thiago Maia e Vitinho entraram, mas os olhares estavam no adversário. Renan Donizete, filho de Donizete ‘Pantera’, participou de alguns minutos do duelo, mas pouco pegou na bola.

O jogo continuou com superioridade do Flamengo. Nos minutos finais, o time da casa por muito pouco não fechou com goleada. Bruno Henrique avançou pela esquerda e chutou cruzado, ninguém chegou para empurrar.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 x 0 BOAVISTA

FLAMENGO – Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson (Diego), Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Pedro Rocha); Bruno Henrique e Pedro (Vitinho). Técnico: Jorge Jesus.

BOAVISTA – Klever; Everton Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob (Victor Pereira), Vitor Faísca, Tartá (Renan Donizete) e Michel (Luiz Araújo); Jefferson Renan e Romarinho (Luis Felipe). Técnico: Paulo Bonamigo.

GOLS – Pedro, aos 35 minutos do primeiro tempo. Gerson, aos cinco minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Nunes de Sá.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Maia (Flamengo); Jean (Boavista)

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem público.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

