Flamengo vence Al-Hilal e vai à final do Mundial de Clubes

SÃO PAULO, 17 DEZ (ANSA) – Em sua estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira (17), o Flamengo venceu o Al-Hilal de virada, por 3 a 1, no Qatar, e garantiu vaga na final da competição intercontinental depois de 38 anos.

O Al Hilal chegou a ser melhor no primeiro tempo e pressionou o Flamengo, criando boas chances. O time árabe abriu o placar com Salem Al-Dawsari, aos 17 minutos. No entanto, o clube carioca voltou ao campo mais agressivo na etapa final e empatou a partida aos 3 minutos, com Arrascaeta. A virada veio, aos 32 minutos, com Bruno Henrique. Logo em seguida, Al -Bulayhi marcou contra e ampliou a vantagem do rubro-negro. Com a vitória, a equipe brasileira, treinada por Jorge Jesus, enfrentará, no próximo sábado (21), o vencedor da partida entre Liverpool e Monterrey, que disputam vaga na final do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18). Se o Liverpool vencer, a final da competição será reeditada após 38 anos. Na última vez em que esteve no torneio, o time rubro-negro garantiu o título ao bater os ingleses.

O Flamengo foi ao Mundial após conquistar pela segunda vez em sua história a Libertadores diante do River Plate. O último título havia sido em 1981, quando a equipe ainda era liderada pelo ex-craque Zico. Neste ano, os cariocas também celebraram o título do Campeonato Brasileiro, conquistado antecipadamente após derrota do Palmeiras. (ANSA)