Flamengo vence Al-Hilal de virada (3-1) e vai à final do Mundial de Clubes

O Flamengo venceu por 3 a 1 o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta terça-feira em Doha e se classificou para a final do Mundial de Clubes que será disputada no próximo sábado contra Liverpool ou Monterrey, os dois times que fazem a outra semifinal nesta quarta.

Em um grande primeiro tempo do campeão asiático, Mohammed Alburayk (18) abriu o placar para os sauditas mas o Flamengo reagiu na segunda etapa com os gols do uruguaio Giorgian De Arrascaeta (49), Bruno Henrique (78) e do zagueiro Ali Albulayhi, que fez um gol contra (82).

