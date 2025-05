Flamengo, Vasco e Cruzeiro buscam confirmar favoritismo na 3ª fase da Copa do Brasil

O feriado desta quinta-feira será movimentado com seis jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo e Cruzeiro, que estreiam nesta fase, e Vasco, que já participou das duas anteriores, estão entre os destaques e buscam confirmar o favoritismo dentro de campo. Santos e CRB também jogam pela primeira vez nesta edição.

Atual campeão, o Flamengo inicia a jornada por seu sexto título diante do Botafogo-PB, às 20h, fora de casa. Os paraibanos aproveitaram o apelo da partida e venderam o mando de campo. Com isso, o jogo será realizado no Castelão, em São Luís (MA). O Botafogo chegou à terceira fase ao eliminar Portuguesa e Concórdia-SC.

Outro a estrear é o Cruzeiro, maior campeão do torneio com seis títulos, sendo o último em 2018. O time celeste encerra a lista de jogos, às 21h30, quando recebe o Vila Nova no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Os goianos já deixaram Inter de Limeira e Rio Branco VN-ES para trás.

O Vasco, campeão em 2011, encara o Operário-PR, às 16h, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Os cariocas eliminaram União-MT e Nova Iguaçu-RJ, ambos por 3 a 0, enquanto os paranaenses passaram por Humaitá-AC e Tombense-MG.

Santos, campeão da Série B, e CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste, são outros que entraram direto na terceira fase. O time alagoano aproveitou que o Fortaleza, campeão nordestino, entrou na competição pela sua classificação no Brasileiro. Curiosamente, eles se enfrentam às 18h, na Vila Belmiro.

Por fim, às 18h30, Criciúma e Red Bull Bragantino duelam no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Os mandantes já eliminaram Operário-MS e Remo, enquanto os paulistas tiraram Sousa-PB e São José-RS.

A partir da terceira fase, a Copa do Brasil passa a ser decidida em dois jogos e os duelos serão definidos por sorteio. Além disso, todos os clubes garantem R$ 2,31 milhões e, se avançarem às oitavas de final, outros R$ 3,638 milhões, independente da divisão que pertencem.

Confira os jogos de ida da 3ª fase da Copa do Brasil:

QUINTA-FEIRA

16h

Operário-PR x Vasco

Brusque-SC x Athletico

18h

Santos x CRB

18h30

Criciúma x Red Bull Bragantino

20h

Botafogo-PB x Flamengo

21h30

Cruzeiro x Vila Nova