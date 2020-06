Flamengo vai transmitir jogo contra o Boa Vista pelas redes sociais

Após anunciar que transmitiria a partida contra o Boa Vista pelo Carioca via streaming, o rubro-negro confirmou nesta terça-feira (30) a transmissão pelo Facebook e Twitter. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira (1), 21h 30, no Maracanã.

Há a possibilidade do clube também transmitir a partida pela FlaTV, canal do clube no YouTube. Os torcedores poderão acompanhar o mengão gratuitamente, no entanto, aos que optarem por contribuir, o clube cobrará uma espécie de “ingresso virtual”, com valores de R$ 5, R$ 10, R$ 20 e R$ 50.

A partida contra o Boavista terá transmissão pelo Youtube, Facebook e Twitter e você, rubro-negro, não pode perder. O link já está disponível: https://t.co/c6h8BSuiUZ. Compartilhe com seus amigos! #CRF pic.twitter.com/RpMYKi3Asg — Flamengo (@Flamengo) June 30, 2020

Sem acordo de transmissão do Carioca com a Globo, o clube foi beneficiado por uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no último dia 18, a qual coloca o poder de negociação dos direitos aos mandantes da partida, o que antes também pertencia ao time visitante.

Com isso, o embate foi parar na Justiça e a emissora carioca pede que o Flamengo seja multado em R$ 2 milhões. No entanto, na última segunda-feira (29), a liminar da Globo foi negada.

O clube aguarda o recurso da emissora, mas acredita que a decisão da 10ª Vara Cível, do juiz Ricardo Cyfer será mantida.

