Flamengo vai dormir fora do G4 do Brasileirão depois de 19 rodadas

É inevitável. Depois de 19 rodadas consecutivas, o Flamengo dormirá fora do G4 do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, uma vez que Palmeiras e Grêmio se enfrentam na noite desta sexta, no Allianz Paraque, e, independente do resultado, uma das equipes ultrapassará o Rubro-Negro na tabela.

Explica-se: o Flamengo está em quarto lugar, com 49 pontos, os mesmos somados pelo Grêmio, em quinto. Já o Palmeiras vem logo atrás, na sexta colocação e com 47 pontos. Portanto, no caso de empate, o Tricolor ultrapassa o Fla, quem também sairá do G4 com uma vitória simples de qualquer um dos times. Ou seja, não tem para onde correr.

Assim, o time de Rogério de Ceni entrará em campo para enfrentar o Goiás na segunda-feira, pela 30ª rodada (a ser aberta justamente hoje), ainda mais pressionado para voltar à zona de classificação direta à Libertadores e, posteriormente, seguir na briga pelo título brasileiro.

Para se ter dimensão da derrocada, o Flamengo está no G4 desde a 11ª rodada, quando retornou após – curiosamente – triunfar sobre o Goiás, o rival da vez, por 2 a 1. À época, a equipe comandada por Domènec Torrent estava a um ponto do líder, que era o Atlético-MG.

São três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o que fez o Flamengo estacionar nos 49 pontos e dormir fora do G4 hoje. A diferença para o líder São Paulo, contudo, permanece em sete pontos. Na segunda-feira, o Rubro-Negro inicia uma sequência de cinco partidas fora do Rio de Janeiro diante do Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A bola rola às 20h.

