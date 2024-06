Flamengo vai a Caixas do Sul para defender a liderança do Brasileirão diante do Juventude

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Líder isolado do Brasileirão, o Flamengo vai até Caxias do Sul (RS) nesta quarta-feira enfrentar o Juventude, a partir das 20 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada. Ainda invicto como visitante e com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o time carioca lidera sozinho com 24 pontos, a apenas um do vice-líder Palmeiras, que vai visitar o Fortaleza.

Tite mais uma vez vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Flamengo. Titular na vitória no clássico, por 1 a 0, sobre o Fluminense, o atacante Bruno Henrique, que sofreu o pênalti convertido por Pedro, teve um trauma no pé esquerdo e acabou vetado pelo departamento médico. Victor Hugo aparece como provável substituto.

Já o zagueiro David Luiz, substituído com dores no joelho direito, viajou com a delegação para o Sul, mas deve ficar como opção no banco de reservas. Assim, Léo Pereira será o companheiro de Fabrício Bruno.

A lista de desfalques ainda tem Varela, Viña, Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, que estão na Copa América com suas seleções, além de Igor Jesus e Everton Cebolinha, lesionados.

“Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando um grupo de atletas tem respeito e amizade, ele faz mais. Nós pensamos sempre no próximo jogo, trabalhamos dessa forma e conduzimos dessa forma. Sem se preocupar com estatísticas passadas”, afirmou Tite, sobre os desfalques nos últimos jogos.

Embora o Juventude seja apenas o 12º colocado, com 13 pontos, a tarefa rubro-negra não será fácil. O time gaúcho ainda não perdeu como mandante: são três vitórias e dois empates.

Para o jogo contra o Flamengo, Roger Machado tem dois desfalques. Amarelados na derrota para o Palmeiras, o goleiro Gabriel e o zagueiro Zé Marcos serão substituídos por Mateus Claus e Lucas Freitas, respectivamente. Por outro lado, o atacante Lucas Barbosa retorna de suspensão no lugar de Ewerthon.

“A gente tem proposta jogar igual dentro e fora de casa. Quando possível, empurrar o adversário para dentro do seu campo, saber sair jogando lá de trás. Cada jogo tem a sua peculiaridade, você muda a estratégia de adversário para adversário, mas mantendo a estrutura”, disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FLAMENGO

JUVENTUDE – Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO – Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO – 20 horas.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).