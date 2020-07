Flamengo ultrapassa Liverpool em inscritos no YouTube e entra no top-3 mundial Canal oficial do Rubro-Negro deixou o dos Reds para trás, pouco antes de a bola rolar pela final da Taça Rio; apenas Real Madrid e Barcelona estão à frente, neste momento

Poucas horas antes de a bola rolar para a final da Taça Rio, o Flamengo atingiu uma marca considerável fora de campo. Em meio a imbróglio envolvendo até a Justiça por conta da transmissão de imagens, o canal do Rubro-Negro no YouTube tornou-se o terceiro maior entre clubes no mundo. A “FlaTV” ultrapassou a TV do Liverpool (4,82 milhões) e, agora, está 4,87 milhões de inscritos.

O feito ocorreu durante o pré-jogo contra o Fluminense, cuja bola rolou às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã. A transmissão na “FlaTV” foi iniciada às 19h30 e segue, mas sem imagens, apenas em áudio – a “FluTV”, do mandante Tricolor, é quem transmite a decisão com imagens e ao vivo.

Agora, o escopo do Flamengo são os gigantes da Espanha: Real Madrid (5,8 milhões), na segundo colocação, e Barcelona (9,6 milhões), no lugar mais alto do pódio, são os últimos únicos clubes que estão à frente do Rubro-Negro.

Nos últimos 30 dias, cabe destacar, a “FlaTV” foi o canal que mais cresceu no período, com 840 mil novos inscritos no último mês. A plataforma de vídeos foi o grande motor de crescimento do clube ao concentrar cerca de 70% de todo o resultado rubro-negro no período, conforme apontam os dados da pesquisa do “IBOPE Repucom” (saiba mais aqui).

E MAIS:

E MAIS:

Veja também