Flamengo treina no Ninho com retorno de dois atletas ao grupo; zagueiro treina à parte no CT Após a derrota pelo Brasileirão para o Atlético-MG, o elenco do Flamengo trabalhou nesta segunda, no Ninho, visando o jogo contra o rival, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Após o revés para o Atlético-MG, no Mineirão, o elenco do Flamengo já iniciou a preparação para o próximo jogo contra o rival, na quarta, agora pela Copa do Brasil. No Ninho do Urubu, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores foram a campo sob o comando de Dorival Jr, em atividade que contou com as presenças do volante Thiago Maia e do zagueiro Fabrício Bruno.





> Cebolinha na lista! Veja os maiores investimentos da história do Fla

Com um quadro gripal, Thiago Maia ficou fora do último jogo do Brasileirão, mas não será problema para enfrentar o Galo na quarta. Já o zagueiro Fabrício Bruno está em recuperação da cirurgia no pé direito, em 15 de maio. O zagueiro não atua desde o dia 31 de março.

Por outro lado, o zagueiro David Luiz seguiu a recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, informada pelo DM do clube no dia 15.

Nesta terça, às 10h, o elenco realiza a única atividade com o grupo completa visando o jogo contra o Atlético-MG, pela jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Mineirão às 21h30 de quarta-feira.

E MAIS:

E MAIS: