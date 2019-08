Flamengo teria tentado contratação de ex-atacante do Corinthians

Rio – Na busca por um atacante, o Flamengo teria tentado trazer Jô, ex-jogador do Corinthians e do Atlético-MG. O atleta atua no momento pelo Nagoya Grampus, do Japão. As informações são do jornalista Jorge Nicola da ESPN Brasil.

De acordo com informações, a negociação não andou porque o clube japonês não quis abrir conversa alguma. O atacante teria contrato até o fim deste ano e já poderia assinar um pré-contrato parao ano que vem.

Com passagens marcantes por Corinthians e Atlético-MG, clubes em que conquistou o Brasileiro e a Libertadores, respectivamente, Jô fez parte do grupo da seleção brasileira que disputou a Copa de 2014.