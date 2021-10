Flamengo terá sequência no Rio, pelo Brasileirão, que se encerra em ‘decisão’ contra o Atlético-MG Com quatro jogos consecutivos no Maracanã, time de Renato Gaúcho vê a possibilidade de encostar no líder Atlético-MG, rival que fecha a sequência de quatro rodadas do Brasileirão

Juventude, Cuiabá, Fluminense e Atlético-MG: as próximas quatro partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro serão no Maracanã. A sequência “em casa” – o Rubro-Negro é o visitante no clássico carioca – é vista como uma chance de diminuir a vantagem para o líder Galo, rival que encerra a série de jogos no Rio de Janeiro. O primeiro será nesta quarta, às 19h, pela 26ª rodada do Brasileirão.

– Cada jogo é uma final para gente, não é diferente para esse. Vamos respeitar o rival, mas procurar a vitória. Entrar com a mentalidade de vencer, mas com respeito ao adversário – afirmou o atacante Pedro, à “FlaTV”, nesta segunda.

A torcida é o diferencial para melhorar o aproveitamento em casa, de 63,64% dos pontos, e o Flamengo brigar pelo Tri do Brasileirão. Até o momento, são 11 partidas disputadas como mandante, com sete vitórias e quatro derrotas. No Brasileirão, Atlético-MG (84,85%) e Palmeiras (63,89%) superam o Rubro-Negro.

O Galo, por sua vez, enfrenta o Santos (C), o Atlético-GO (F) e o Cuiabá (C) antes de visitar o Flamengo no Maracanã, em 30 de outubro. Assim como Renato Gaúcho fará com o Rubro-Negro, o técnico Cuca também comandará o Atlético-MG nas semifinais da Copa do Brasil neste período, nos dia 20 e 27 de outubro.

No confronto entre os principais candidatos ao título nacional, a tabela do Brasileirão ainda terá um asterisco por conta dos jogos adiados do Flamengo.

Pela quarta rodada do Brasileiro, o duelo com o Athletico, na Arena da Baixada, está marcado para o dia 2 de novembro. Já a partida contra o Grêmio, válida pela segunda rodada na Arena, em Porto Alegre, permanece sem data definida.

O caminho de Flamengo e Atlético-MG até o encontro pelo Brasileirão:

26ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG x Santos, no Mineirão, em 13/10

Flamengo x Juventude, no Maracanã, em 13/10

27ª rodada do Brasileirão

Atlético-GO x Atlético-MG, no Antônio Accioly, em 17/10

Flamengo x Cuiabá, no Maracanã, em 17/10

Semifinal da Copa do Brasil

Atlético-MG x Fortaleza, no Mineirão, em 20/10

Athletico x Flamengo, na Arena da Baixada, em 20/10

28ª rodada do Brasileirão

Fluminense x Flamengo, no Maracanã, em 23/10

Atlético-MG x Cuiabá, no Mineirão, em 24/10







Semifinal da Copa do Brasil

Fortaleza x Atlético-MG, no Castelão, em 27/10

Flamengo x Athletico, no Maracanã, em 27/10

29ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, em 30/10

