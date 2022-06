Flamengo terá sequência de viagens de avião e ônibus para jogos da Libertadores e do Brasileirão Com jogos fora de casa na quarta e no sábado, pela Libertadores e Brasileirão, delegação rubro-negra vai encarar viagens de avião e ônibus ao longo dos próximos sete dias

O domingo de folga no Flamengo, que venceu o América-MG neste sábado, no Maracanã, precederá uma desgastante sequência de viagens para as partidas contra o Tolima, pela Libertadores, e Santos, pelo Brasileirão, nos próximos dias 29 de junho e 2 de julho. A saga começará na segunda-feira, terminando apenas no próximo sábado.





Após a folga deste domingo, Gabriel Barbosa, Arrascaeta & Cia se reapresentam e treinam na manhã de segunda, no Ninho do Urubu, viajando para Bogotá em seguida, em voo de duração de cerca de 6h. A chegada na capital está prevista para às 20h local (22h de Brasília).

O elenco dorme no local, treina na manhã de terça-feira no CT da federação colombiana e, após o almoço, encara uma viagem de ônibus que costuma durar cerca de 4h30 até Ibagué, local do jogo contra o Tolima, na quarta. O retorno – também de ônibus, para a capital acontece imediatamente após a partida pela Libertadores.

Na quinta-feira, após descansarem da partida e da viagem, os atletas farão uma atividade no hotel e, à tarde, a delegação rubro-negra retorna para São Paulo, desembarcando no Aeroporto de Guarulhos já no início da noite após uma viagem de 6h, aproximadamente.

O local da atividade de sexta-feira ainda não está confirmado, mas a tendência é de que seja no CT do Corinthians, onde o Flamengo costuma treinar na cidade. E será o único treino que Dorival Júnior terá, de fato, para preparar a equipe para enfrentar o Santos, no sábado, dia 2, às 19h, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

