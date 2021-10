Flamengo terá defensor em ‘prova dos 9’ para carimbar merecimento como titular Matheuzinho deve ser titular contra o Juventude, nesta quarta, já que Isla ainda estará a serviço da seleção chilena. Camisa 34 terá nova chance de ouro, agora diante da torcida

Um dos assuntos em voga há meses sobre o Flamengo tem Isla e Matheuzinho como protagonistas. A lateral direita tem o chileno como o dono da posição, mas atuações aquém das expectativas fizeram a prata da casa virar um apelo quase unânime da torcida (levando em conta o barulho nas redes sociais) quanto à titularidade. E o camisa 34 pode tirar “prova dos 9” contra o Juventude, nesta quarta-feira, e carimbar tal merecimento.

Isso porque, com Isla a serviço da seleção chilena, Matheuzinho jogou os dois últimos jogos e oscilou. No empate com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1, falhou em saída de bola, que culminou num golaço de Artur, e comprometeu diretamente no tropeço da equipe. Já no último jogo, na vitória sobre o Fortaleza, voltou a apresentar um rendimento de destaque e deu uma bela assistência para o terceiro gol – o Flamengo venceu por 3 a 0.

Matheuzinho, aliás, chegou a oito assistências na temporada e passou a ser o terceiro jogador do Flamengo com mais passes para gol. O jovem agora só fica atrás de Arrascaeta e Vitinho, que têm 13 cada.

Matheuzinho soma 44 jogos na temporada, sendo 26 como titular (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Portanto, dá para dizer que, nessa Data Fifa, Matheuzinho está com o saldo neutro, já que provocou reações extremas nos dois últimos jogos, e agora terá a oportunidade de, diante da torcida, no Maracanã, tirar a “prova dos 9”, arrebentar, ser ovacionado e mostrar para o Renato Gaúcho que os pedidos da Nação pela titularidade não são em vão.

> Veja a tabela do Brasileirão



Em tempo: o Flamengo receberá o Juventude às 19h desta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time de Portaluppi soma 42 pontos, 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder da competição e com dois jogos a mais.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais