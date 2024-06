Flamengo tenta explorar má fase do lanterna Fluminense pela manutenção do topo do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2024 - 6:30 Para compartilhar:

O tradicional clássico ‘Fla-Flu’ vai ser disputado em situações inimagináveis antes do início do Campeonato Brasileiro. Após 10 rodadas, o Flamengo mostra um elenco forte e confirma a condição de favorito ao título ao aparecer na liderança, com 21 pontos, brigando ponto a ponto com Botafogo e Palmeiras. Sete meses após conquistar o inédito título da Copa Libertadores, o Fluminense vive um momento muito ruim, segurando a lanterna com apenas seis pontos.

Este duelo de opostos, válido pela 11ª rodada, vai acontecer neste domingo, a partir das 16 horas, no Maracanã, que vai ter torcidas divididas. Pelo momento atual, a expectativa é de que os flamenguistas dominem as arquibancadas. O Flamengo lidera o retrospecto geral, com 164 vitórias, 145 empates e 141 derrotas.

O Flamengo voltoU à liderança após vencer por 2 a 1 o Bahia, quinta-feira, no Rio. Mesmo com muitas baixas devido à disputa da Copa América, está invicto há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. Em dez jogos, tem seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

O técnico Tite está conseguindo ‘rodar’ bem o elenco, que sofre com desfalques de peso como Arrascaeta, De la Cruz, Viña, Varela e Erick Pulgar. A mais nova baixa é o atacante Everton Cebolinha, substituído contra o Bahia por conta de uma lesão no quadril direito, que o tirará dos gramados por até um mês. Bruno Henrique, que entrou em seu lugar, dever ser titular no ataque.

Está definido, porém, o retorno do zagueiro Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão. Ele deve voltar ao time no lugar de Léo Pereira, formando dupla defensiva com David Luiz que, de cabeça, marcou o gol da vitória sobre o Bahia, já nos acréscimos. O artilheiro Gabigol segue no banco de reservas.

Tite continua lamentado as ausências de seus craques e nesta semana abriu fogo contra a direção da CBF por tantos jogos em sequência. “São 11 jogos que vamos ter esse desequilíbrio sem os selecionáveis. Isso vem deixando atletas muito expostos, correndo riscos de lesões. Vamos agora para o segundo jogo em que jogamos com 66 horas de intervalo, um clássico contra o atual campeão da Libertadores. Jogar em 66 horas, ainda mais com todas as dificuldades, causa um prejuízo muito grande para nós.”

O Fluminense vive o pior momento com Fernando Diniz, que há um mês renovou seu contrato até o final de 2025. Ele vem sendo muito cobrado, com parte da torcida pedindo sua saída nos últimos jogos. Já são três derrotas seguidas, a última para o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 0, e sete jogos sem vencer na competição nacional. Em dez jogos, o time soma uma vitória, três empates e acumula seis derrotas. A fraca campanha deixa reflete os seis pontos e a lanterna (20º).

A semana foi tensa. Na quinta-feira os muros da sede do clube, nas Laranjeiras, amanheceram pichados pedindo mudanças, com dois alvos principais: ‘Fora Diniz’ e ‘Fora Douglas Costa’. As pichações foram apagadas na sexta-feira, enquanto Diniz tentava recuperar a confiança de seus jogadores.

O técnico terá o retorno de três jogadores que estavam suspensos: o zagueiro Felipe Melo, o meia Paulo Henrique Ganso e o lateral Guga. Além disso, os laterais Samuel Xavier e Marcelo, que sentiram dores musculares antes do jogo com o Cruzeiro, também devem estar à disposição.

O atacante Marquinhos deixou o gramado do Mineirão com dores, mas não deve ser problema. Ele segue titular enquanto Jhon Arias participa da Copa América pela Colômbia. O volante André e o atacante Keno, ambos machucados, continuam como desfalques.

Fernando Diniz continua apostando no trabalho para corrigir o que está errado e voltar a vencer. Ele sabe que só as vitórias podem aliviar a pressão em cima dele e do time.

“Quando a gente estava com vento totalmente a favor, com a torcida do nosso lado e estava mais fácil. Eu atribuo isso muito à conquista da Libertadores. E agora a equipe está voltando. Contra o Cruzeiro, acho que deu uma resposta positiva que não se traduziu no resultado do jogo. O time pode voltar a fazer uma grande temporada”, projetou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FLAMENGO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos, German Cano (John Kennedy) e Keno (Douglas Costa). Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).