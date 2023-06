Flamengo tenta confirmar classificação nas oitavas da Libertadores

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 28/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Com a missão de confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo recebe o Aucas (Equador) no estádio do Maracanã, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28). A Rádio Nacional transmite o confronto decisivo ao vivo.

Confira imagens da atividade desta terça (27), no Ninho do Urubu! Foco na @Libertadores! ⚫ #VamosFlamengo #CRF : Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/kAzbpBy71E — Flamengo (@Flamengo) June 27, 2023

Ocupando a segunda posição do Grupo A com 8 pontos, a equipe da Gávea ainda tem a possibilidade de terminar a primeira fase da competição continental com a liderança da chave caso triunfe em casa e caso o líder Racing (Argentina), que tem 10 pontos, tropece diante do Ñublense (Chile).

Para o técnico argentino Jorge Sampaoli, esta partida tem uma importância especial, pois define o futuro do Flamengo em uma competição de grande importância. “Importante o jogo dessa semana [contra o Aucas] para concretizarmos a classificação na Libertadores. É um jogo muito importante”, declarou o treinador em entrevista coletiva.

Para alcançar a classificação, o Rubro-Negro deve contar com um importante retorno, o do meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta, que ficou de fora da vitória de 3 a 2 sobre o Santos pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Outro retorno possível é o do volante Thiago Maia, que também não enfrentou o Peixe.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Aucas (Equador) com a narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Colorado em busca da vaga

Outra equipe brasileira que entra em campo na Libertadores buscando a classificação para as oitavas é o Internacional, que recebe o Independiente Medellín (Colômbia) em Porto Alegre a partir das 19h. O Colorado chega ao confronto como vice-líder do Grupo B com 9 pontos, um a menos do que o líder, que é justamente a equipe da Colômbia.

Equipe finalizou a preparação para duelo decisivo da @Libertadores. Saiba mais: https://t.co/j93utTgV4S pic.twitter.com/CcXOeSU7jm — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 27, 2023

Cumprindo tabela

O terceiro time do Brasil a jogar nesta quarta pela principal competição de clubes do continente é o Corinthians, que já não tem mais possibilidades de alcançar as oitavas de final.





O Timão recebe o Liverpool (Uruguai) a partir das 21h30 com a possibilidade de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana.

